Damascelli: “Senza Dzeko per la Roma è dura. La Juve soffre il contropiede…”

TORINO – Tony Damascelli, noto giornalista de Il Giornale è stato intervistato ai microfoni di Radio Radio, circa Juventus-Roma: “La vedo dura per la Roma senza Dzeko. Con Kalinic la squadra di Fonseca si affiderà al contropiede e la Juventus lo soffre. I bianconeri avranno vita dura stasera. A livello tattico Under può essere una zanzara molesta nella zona del campo in cui la Juventus soffre. Kluivert tutto fumo e niente arrosto: grande velocità, grande dribbling ma poi non tira. Preferisco il turco che alla conclusione invece ci arriva”.