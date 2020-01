Damascelli: “Sarri allunga e Kulusevski ha pagato l’emozione dello stadio”

TORINO – Tony Damascelli nel suo editoriale per Il Giornale ha parlato della fuga della Juventus e del match di ieri sera contro il Parma: “La Juventus accelera e va a più quattro. Soffre contro il Parma, la spinge Ronaldo nonostante le scelte singolari di Sarri che rinuncia a Higuain per incasinare il gioco in mezzo al campo. Kulusevski ha pagato l’emozione dello stadio che lo vedrà probabile protagonista l’anno prossimo, ma il Parma ha dato il meglio creando affanni ormai abituali nella retroguardia juventina. La squadra bianconera approfitta del pari dei contendenti nerazzurri. Partita loffia, errori mille, ritmo lentissimo ma non è necessario andare a duecento all’ora, velocità richiesta da Conte per ottenere la migliore Inter, chi va piano va sano e lontano ma al multimilionario tecnico nerazzurro il proverbio infastidisce”.