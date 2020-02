Dall’Olanda: “Tutto fatto per Ziyech dall’Ajax al Chelsea”

TORINO – Secondo il quotidiano olandese Telegraaf, il Chelsea avrebbe chiuso per un nuovo acquisto: Hakim Ziyech. Il giocatore dell’Ajax arriverebbe a Londra per circa 45 milioni di euro, stessa cifra che la Juventus ha speso per assicurarsi Kulusevski. Interessati al centrocampista marocchino con cittadinanza olandese erano anche i bianconeri ma soprattutto la Roma, che la scorsa estate ha preferito prendere Pastore anziché il giocatore biancorosso.

