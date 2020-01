TORINO – Dall’Olanda, precisamente secondo il portale De Telegraaf, arriva una bomba di mercato: il Real Madrid avrebbe chiuso l’accordo con l’Ajax per prendere Van De Beek. Il centrocampista però, non arriverà a gennaio ma la prossima estate. La sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro, che sarà pressoché la cifra che le Merengues spenderanno per lui.