Dall’Inghilterra: Willian alla Juve a parametro zero

TORINO – La Juventus continua il pressing sull’esterno brasiliano del Chelsea Willian, in scadenza di contratto.

Il giocatore vedrà a fine anno scadere il suo contratto con i Blues, che ancora non hanno messo sul piatto nessuna proposta. Il brasiliano vorrebbe due anni di contratto, ma il club londinese non sembra propenso all’offerta, visto anche l’acquisto di Zyech. Stando a quanto riporta il Daily Express quindi, la Juventus sarebbe pronta a muoversi per ingaggiare il giocatore a parametro zero.

