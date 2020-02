Dall’Inghilterra: van Dijk ancora accostato alla Juve

TORINO – Dopo le voci degli ultimi giorni, in Inghilterra si continua a parlare di Virgil van Dijk alla Juventus. Il centrale olandese, probabilmente il difensore più forte del mondo in questo momento, sarebbe finito nel mirino dei bianconeri. Questo almeno è quanto riferito da ‘The Sun’, che ha parlato di una possibile offerta da addirittura 180 milioni di euro. Al momento si tratta soltanto di voci, ma non c’è dubbio che il totem olandese sarebbe un rinforzo incredibile per la Juventus.