Dall’Inghilterra: su Rugani e Demiral c’è il Manchester United

TORINO – Questa mattina dall’Inghilterra, precisamente dal “Daily Express” è arrivata una importante indiscrezione di mercato. Il Manchester United vorrebbe Daniele Rugani o Merih Demiral per rinforzare la sua difesa, che quest’anno balla veramente troppo. Per ora la Juventus avrebbe dichiarato il giocatore turco incedibile e, anche di fronte ad un’offerta ingente, non si siederebbe neanche a trattare. Il discorso invece è diverso per il difensore italiano: i bianconeri potrebbero cedere di fronte ad un’offerta di 15 milioni più bonus, che si avvicinano ai 20-25 richiesti dalla Juve.