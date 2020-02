TORINO – Secondo quanto riportato dal The Sun, su Mauro Icardi non ci sarebbe solo la Juventus ma anche il Chelsea di Lampard. Ai Blues, infatti, servirebbe una punta di esperienza da affiancare ad Abraham e per sostituire Giroud che nella prossima finestra di mercato lascerà quasi certamente Londra. L’attaccante argentino è in uscita dal Psg e probabilmente non verrà riscattato.

