Dall’Inghilterra: Rugani valutato da Arteta per rinforzare l’Arsenal

Secondo quanto riportato da Daily Telegraph, l’Arsenal starebbe cercando un difensore centrale a gennaio per rinforzare la retroguardia della Juventus. Daniele Rugani è in cima alla lista del neo tecnico dei Gunners che lo vorrebbe a Londra in questa sessione di mercato.

Chiuso dall’arrivo di Demiral e de Ligt, Rugani vorrebbe gli fosse concesso più spazio dall’allenatore bianconero Maurizio Sarri. Da non dimenticare il rientro dall’infortunio di Giorgio Chiellini che entro un mese sarebbe prossimo a rientrare in gruppo per svolgere l’allenamento completo con la squadra.

Per ora il calciatore ex Empoli è apparso più volte scontento circa questa situazione e vorebbe trovare al più presto una nuova sistemazione. La Juventus valuta Rugani circa 25 milioni di euro.

Oltre all’italiano però ci sono anche altri nomi: Upamecano del Lipsia, Ake del Bournemouth e Umtiti del Barcellona.