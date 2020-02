Dall’Inghilterra: Ramsey verso il ritorno in Premier

TORINO – Il calciatore gallese della Juventus Aaron Ramsey potrebbe lasciare i bianconeri già questa estate.

Dopo essere stato acquistato a parametro zero dall’Arsenal, il giocatore, reduce da un grave infortunio, non è ancora riuscito ad entrare appieno nei meccanismi bianconeri. Per questo, stando a quanto riporta il The Mirror, a fine stagione sarebbe possibile un suo ritorno in Premier League, con Manchester United, Liverpool e Chelsea su di lui.

