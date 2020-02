Dall’Inghilterra: “Ramsey torna in Premier League, c’è il Manchester United”

TORINO – Dalle pagine del Times arriva una clamorosa indiscrezione di marcato: Ramsey potrebbe tornare in Inghilterra, direzione Manchester sponda rossa. Il giornalista Tony Cascarino afferma come i Red Devils abbiano bisogno di un centrocampista con il vizio del gol e quello del gallese sarebbe il profilo adatto. Ramsey quest’anno sta trovando poco spazio con la Juventus e, in caso di una sua partenza, i bianconeri otterrebbero una grande plusvalenza avendolo prelevato dall’Arsenal a parametro zero. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, sono arrivate due clamorose bombe di mercato: tenetevi forte, tutto confermato! >>>VAI ALLA NOTIZIA