TORINO – Il ritorno di Paul Pogba in bianconero è ancora il sogno proibito di tifosi e dirigenza. L’esperienza al Manchester United del francese sembrerebbe in via di conclusione, con i ‘Red Devils’ che sembravano ormai rassegnati a perderlo a giugno. Ma stando a quanto riferito dal ‘Mirror’, Pogba potrebbe partire già a gennaio. “Farò le valigie” – ha titolato il tabloid britannico, accendendo nuovamente le infinite voci di mercato sul conto del francese.