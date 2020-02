Dall’Inghilterra: Pogba in vendita a prezzo di saldo

TORINO – A meno di clamorosi ribaltoni il centrocampista francese Paul Pogba dovrebbe lasciare il Manchester United alla fine della stagione. I Red Devils sembrano infatti essersi rassegnati alla cessione, tanto che, stando e quanto riporta il Daily Mail in Inghilterra, sarebbero pronti a venderlo a un prezzo molto minore di quanto richiesto fino ad ora. 60 milioni infatti sarebbero quelli che, secondo il quotidiano, accetterebbe lo United per lasciare andare il Polpo, con la Juventus che prepara il grande ritorno. Ma attenzione perché la vera bomba di mercato del giorno è un’altra ed è esplosa proprio poco fa. Due colpi da urlo in arrivo: Palmeri dà l’annuncio che fa sognare i tifosi bianconeri! >>>VAI ALLA NOTIZIA

