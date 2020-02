Dall’Inghilterra: Pogba ha scelto la Juve, Ramsey nell’affare

TORINO – La Juventus e Fabio Paratici stanno continuando a lavorare al ritorno di Paul Pogba a Torino.

Stando a quanto riporta il Daily Mail in Inghilterra, la trattativa sarebbe in discesa vista la volontà del giocatore e una bozza di accordo già trovata: ai Red Devils andrebbero infatti 60 milioni di euro e il cartellino di Aaron Ramsey, inserito come contropartita per abbassare le pretese economiche dei Diavoli Rossi.

