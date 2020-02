TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Daily Star, la Juventus avrebbe messo gli occhi sull’esterno d’attacco del Chelsea, Willan, in scadenza di contratto a giugno. Il fatto che si potrebbe liberare a parametro zero fa gola a molti club europei come il Tottenham, che lo avrebbe come obiettivo principale per la prossima stagione.

