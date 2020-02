Dall’Inghilterra: la Juve punta Guardiola

TORINO – La Juventus sta passando un periodo difficile, con le due sconfitte consecutive arrivate fuori casa e un’idea di gioco che tarda ad arrivare. Il tecnico Maurizio Sarri, nonostante goda dell’appoggio della società, è considerato il responsabile di questa situazione, e per questo Agnelli starebbe già correndo ai ripari: stando a quanto riporta il The Sun in Inghilterra infatti, il numero uno della Juventus avrebbe pronta un’offerta per il tecnico del City, che a fine stagione potrebbe lasciare Manchester. Ma attenzione perché in queste ore è esplosa anche un’altra clamorosa bomba in casa bianconera: ribaltone totale, ora potrebbe succedere l’incredibile! >>>VAI ALLA NOTIZIA