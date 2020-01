Dall’Inghilterra: Juve, quasi fatta per Chong dello United

TORINO – Ora che il campionato di Serie A è iniziato insieme al nuovo anno, anche il mercato di riparazione sta entrando nel vivo, con molti colpi di spessore gia conclusi e altri invece che, potrebbero definirsi nelle prossime ore. Dopo il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic e il passaggio di Dejan Kulusevski dall’Atalanta alla Juve, ora i bianconeri sarebbero vicinissimi alla conclusione di un altro colpo in ottica futura. Stando a quanto emerge dall’Inghilterra e riportato dal quotidiano britannico The Sun infatti, la Vecchia Signora avrebbe messo le mani sul talento classe 99 del Manchester United Chong. L’ala olandese va in scadenza di contratto a giugno e proprio per questo avrebbe accettato l’offerta contrattuale della società della Continassa che, si aggira intorno alle 35.000 sterline a settimana. Attendiamo gli sviluppi della trattativa ma la sensazione è che sia gia ben avviata, se non definita.