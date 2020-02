Dall’Inghilterra: Juve, pronti 150 milioni per Van Dijk

TORINO – Il mercato invernale si è concluso da poco e si possono tirare le somme sull’operato svolto dalle squadre in questa sessione invernale. In casa Juve è stato puntato tutto sul giovane talento dell’Atalanta Kulusevski, ora in prestito a Parma dove resterà fino a giugno. I nomi circolati sul taccuino di Paratici però sono tanti e tutti di pregevole fattura, con quel Paul Pogba che, resta il sogno del mercato estivo. Ma un altro sogno potrebbe essere messo a segno sempre in estate, perche stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun, la Juventus avrebbe offerto circa 150 milioni di sterline al Liverpool, per assicurarsi le prestazioni dell’olandese Van Dijk, il quale, sempre secondo le indiscrezioni inglesi, avrebbe intenzione di cambiare aria dopo i numerosi anni in Premier. Staremo a vedere nei prossimi mesi quale sarà l’evolversi della situazione.