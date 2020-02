TORINO – Secondo quanto riportato dal portale britanno The Sun, il Manchester United, dopo il recente acquisto di Bruno Fernandes pagato 80 milioni di euro, in estate potrebbe fare uno sconto alla Juventus per Paul Pogba. Il centrocampista francese al suo rientro in squadra dopo l’infortunio non avrebbe più spazio e proprio per questo sembrerebbe da folli chiedere 200 milioni per un panchinaro scontento.