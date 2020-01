Dall’Inghilterra: Emre Can obiettivo concreto dello United

TORINO – Con l’arrivo di gennaio è iniziata anche la finestra invernale di calciomercato con la Juventus attiva in entrata e in uscita.

Dopo aver piazzato per giugno il colpo Kulusevski, i bianconeri stanno anche cercando di operare anche in uscita: stando a quanto riporta in Inghilterra il The Mirror infatti, dopo l’infortunio di Paul Pogba il Manchester United avrebbe intensificato con i bianconeri i contatti per portare a Manchester Emre Can, che ormai a Torino sembra aver esaurito le motivazioni.