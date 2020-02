Dalla Spagna: furia Agnelli su sei giocatori

TORINO – Non sta piacendo al Presidente della Juventus Andrea Agnelli il momento della sua squadra, e per questo avrebbe deciso di prendere la situazione in mano.

Stando a quanto riportato in Spagna dal quotidiano AS infatti, il numero uno bianconero non sarebbe contento del momento della squadra, ma soprattutto del rendimento di alcuni giocatori che sarebbero finiti sotto la lente d’ingrandimento del Presidente. Agnelli vorrebbe infatti maggiore impegno da parte di Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Alex Sandro e Gonzalo Higuain: i giocatori sarebbero stati avvertiti, e dovranno cambiare registro pena la possibile cessione in estate.

