Dalla Spagna: Zidane rinuncia all’acquisto di Pogba

TORINO – Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Zidane sarebbe pronto a rinunciare all’acquisto di Paul Pogba per il mercato estivo. Il motivo? Il tecnico francese avrebbe già la soluzione in casa: Martin Odegaard che ora è in prestito alla Real Sociedad e sta incantando tutta Europa a suon di goal e giocate. Strada spianata quindi per la Juventus, che dovrebbe solamente trovare l’accordo con il Manchester United, perché il giocatore ha espresso più volte la volontà di tornare a Torino.