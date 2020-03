Dalla Spagna: Zidane in rotta con il Real, la Juve osserva

TORINO – Dopo le voci circolate nella giornata di ieri e partite dal Daily Mail, anche in Spagna si inizia a parlare di Zidane e della Juventus.

Stando a quanto riporta El Mundo Deportivo, che va ad aggiungersi alle voci circolate ieri tramite il quotidiano inglese, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane sarebbe in rotta con Perez, che starebbe pensando di sostituirlo in caso di uscita dalla Champions. Zidane a quel punto sarebbe pronto per la Juventus, con il futuro di Maurizio Sarri che sembra sempre più in bilico.

