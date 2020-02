Dalla Spagna: svelati i guadagni di Georgina Rodriguez

TORINO – L’emittente spagnola Telecinco, ha svelato i guadagni di Georgina Rodriguez. La nota modella riceverebbe da Cristiano Ronaldo dai 50mila fino a 100mila euro mensili per le spese della casa e per accudire i figli. La compagna di CR7 guadagna inoltre circa 8mila euro per ogni post sul suo profilo ufficiale Instagram per i prodotti/aziende di cui è testimonial. E per una intervista? In quel caso, la cifra che chiede Georgina sono circa 100mila euro.

