Dalla Spagna: Rakitic via dal Barca ma vuole rimanere in Spagn

TORINO – Il futuro del centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic sarà molto probabilmente lontano dallo blaugrana.

Il giocatore, stando a quanto riporta il quotidiano Marca, avrebbe deciso di lasciare i blaugrana per tentare una nuova avventura, ma vorrebbe farlo rimanendo in Spagna: spezzati così i sogni della Juventus che lo voleva in Italia, con l’Atletico Madrid che ora è la principale pretendente al cartellino del giocatore, che il prossimo anno andrà anche in scadenza di contratto.

