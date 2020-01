Dalla Spagna: Marcelo potrebbe lasciare il Real Madrid, c’è la Juve

TORINO – Secondo quanto riportato da Fichajes.net, Marcelo in estate potrebbe decidere di lasciare Madrid per accasarsi alla Juventus. I motivi? Il terzino brasiliano sta trovando sempre meno spazio nell’undici titolare sia per il nuovo acquisto Ferland Mendy e sia per alcune sue recenti prestazioni non proprio brillantissime, soprattutto in fase di copertura. Inoltre a giugno tornerà dal prestito l’interessantissimo Reguilon e sulla fascia ci sarà un evidente sovraffollamento. Sul giocatore sono pronti ad inserirsi i bianconeri per la prossima sessione di mercato.