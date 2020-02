TORINO – Nonostante le attenzioni in casa Juve ora sono dirottate maggiormente sugli obiettivi stagionali, dalle parti della Continassa si guarda sempre con molta attenzione a tutti i movimenti di mercato. Dalla Spagna fanno sapere che il colombiano del Real James Rodriguez, piace ancora molto a Fabio Paratici, tanto che in estate potrebbe tornare a suonare la carica per assicurarsene le prestazioni.