TORINO – Secondo quanto riportato da molti quotidiani spagnoli, James Rodriguez in estate sarà ceduto in un altro campionato. Il suo agente, Jorge Mendes (lo stesso di Cristiano Ronaldo), lo avrebbe offerto alla Juventus e Paratici avrebbe gentilmente declinato la proposta dicendo che in questo momento il trequartista colombiano non serve ai bianconeri.