Dalla Spagna: “Cristiano Ronaldo stufo dei compagni di squadra, Real Madrid alla finestra”

TORINO – Secondo quanto riportato da Don Balon, Cristiano Ronaldo sarebbe stufo della Juventus e dei suoi compagni di squadra. Nella trasferta di Verona, CR7 non sarebbe neanche andato a salutare i tifosi bianconeri a fine partita e sarebbe rientrato negli spogliatoi da solo in preda al nervosismo. Stando a quanto dice il quotidiano spagnolo, il Real starebbe pensando di riportarlo a Madrid già dalla prossima estate. Il portoghese, infatti, vorrebbe vincere un altro Pallone d’Oro e se la Juventus non vincesse la Serie A e non andasse avanti in Champions la situazione diverrebbe molto complicata.

