Dalla Spagna: “Barcellona su de Ligt, Juve in ansia perché non si è ambientato”

TORINO – Dalla Spagna arrivano importanti notizie su de Ligt. Il giocatore nelle ultime partite ha sicuramente perso la titolarità (che manca dal 7 dicembre) ed i tifosi juventini sono in ansia. Sarri in conferenza ha parlato anche di un recente problema agli adduttori che lo ha portato a tutte queste panchine ed ha confermato che: “Diventerà uno dei più forti difensori al mondo”. Ma dalla Spagna, precisamente dal quotidiano AS, arriva una indiscrezione allarmante: “Dal giocare più del 95% delle partite della scorsa stagione alla panchina. Queste sono le conseguenze del trasferimento di Matthijs de Ligt a Torino, dove ha avuto difficoltà ad ambientarsi nei suoi primi mesi. E ora ha perso il posto, con la Juve in ansia”.