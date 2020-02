Dalla prossima stagione la Serie A come la Premier League: introdotto il font unico sulle maglie

TORINO – La Serie A emula la Premier League e La Liga: dalla prossima stagione, infatti, dietro le maglie dei giocatori ci sarà un font unico per nomi e numeri uguale per tutte le squadre del campionato. Anche gli sponsor non potranno aggiungere disegni intorno al logo ma la scritta dovrà essere “pulita”. Dunque gli sponsor tecnici non potranno più imporre il loro font ma dovranno attenersi a stampare quelli forniti dalla Lega Serie A.

