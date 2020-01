Dalla Germania: il Bayern Monaco rivuole Douglas Costa

TORINO – Dalla Germania è arrivata una clamorosa indiscrezione, in particolare dal portale tedesco Bild, che afferma che il Bayern Monaco starebbe spingendo per un importante ritorno: quello di Douglas Costa. L’idea sarebbe nata in settimana dopo una riunione tra l’allenatore Flick e alcuni rappresentanti di spogliatoio (Lewandowski, Neuer, Kimmich) che avrebbero espresso la volontà di riportare a casa l’esterno brasiliano. Per ora il ds bianconero Paratici sembrerebbe aver bocciato questa opzione ma mai dire mai.