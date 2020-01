Dalla Germania: Difficile la pista Neuer per la Juventus

TORINO – Dalle pagine del portale tedesco “Bild” arrivano notizie che non piaceranno ai tifosi bianconeri. Questa settimana Neuer-Juve sembrava un affare possibile con delle buone basi già avviate ma non sembrerebbe così. Il noto portale tedesco evidenzia infatti come Neuer non avrebbe nessuna intenzione di lasciare il Bayern Monaco neanche di fronte al nuovo acquisto Nubel, che dovrebbe soffiargli il posto da titolare. La Juventus avrebbe anche intenzione di far rinnovare Buffon per un altro anno e di blindare Szczesny fino al 2024.