Dalla Germania: Boateng supera Rugani per l’Arsenal

TORINO – Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il difensore centrale tedesco Jerome Boateng avrebbe superato Rugani nelle gerarchie di mercato dell’Arsenal e sarebbe la prima preferenza per il tecnico Arteta. Il cartellino del difensore del Bayern Monaco, tra l’altro, è anche molto più “economico”, infatti Boateng costerebbe solamente 15 milioni anziché i 25 richiesti dalla Juventus per il centrale italiano. Il giocatore classe ’88, quest’anno, ha trovato pochissimo spazio con il club bavarese: solamente nove presenze collezionate da inizio stagione. Il difensore di origini ghanesi sarebbe dunque disposto a trasferirsi a Londra prima della scadenza del suo contratto prevista per il 30 giugno 2021.