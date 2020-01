Dalla Francia: pronto un quadriennale per Kurzawa

TORINO – Il mercato invernale è arrivato agli sgoccioli, con l’ultima settimana che sta per iniziare e di conseguenza, costringe ad accelerare i tempi per le trattative ancora da definire. Una in dirittura d’arrivo potrebbe essere quella che porterebbe il laterale del Psg Kurzawa alla Juventus. Stando a quanto riportato dalla stampa francese infatti, la società parigina avrebbe chiesto uno scambio con il terzino bianconero Mattia De Sciglio e, con il francese che andrebbe a firmare un quadriennale. Staremo a vedere nelle prossime ore gli sviluppi della trattativa che, sembra avere la fumata ‘bianconera’.