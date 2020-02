Dalla Francia: la Juve torna su Icardi

TORINO – Il calciatore dell’Inter in prestito al PSG Mauro Icardi è tornato ad essere un obiettivo della Juventus.

Stando a quanto riporta la stampa francese infatti, sul giornale Le Monde, il momento complicato di Icardi, dovuto sopratutto all’abbondanza in attacco, ha riacceso l’interesse della Juventus per lui, con i bianconeri che punterebbero a prenderlo in estate per creare un tridente d’attacco insieme a Dybala e Cristiano Ronaldo.

