Dalla Francia: “Il Psg vuole Inzaghi e Milinkovic-Savic”

TORINO – Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano francese l’Equipe, il patron del Psg, Nasser Al-Khelaifi, avrebbe messo nel mirino Simone Inzaghi come sostituto di Tuchel per la prossima stagione. Il presidente del club parigino, infatti, sembrerebbe apprezzare molto il lavoro fatto dal tecnico della Lazio e avrebbe come obiettivo anche Sergej Milinkovic-Savic, top player della squadra biancoceleste. I nomi non sono finiti qui: tra i desideri dei rossoblu ci sarebbe anche il terzino Marusic.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<