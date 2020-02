Dal 2020/2021 al via l’Europa Conference League: in Serie A ci andrà la sesta classificata

TORINO – Dalla stagione 2020/2021 (la prossima) prenderà il via una nuova competizione UEFA: l’Europa Conference League. In questo torneo parteciperanno tutte le seste classificate di ogni campionato compresa la Serie A. Per il resto lo schema rimane invariato: le prime 4 in Champions, la quinta e la vincitrice della Coppa Italia in Europa League e la sesta nella Conference. Come sarà strutturata? Ci saranno 32 squadre divise in otto gironi da quattro: poi ottavi, quarti, semifinale e finale. Il club vincitore otterrà la qualificazione in Europa League nella stagione successiva.

