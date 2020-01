TORINO – La vittoria della Juventus contro il Parma di ieri sera ha lasciato in ereditòà ai bianconeri l’ennesimo infortunio.

Durante il primo tempo infatti, il terzino brasiliano Alex Sandro ha chiesto il cambio, per una botta al costato subita nel riscaldamento. Sandro dopo aver provato i primi minuti non si è sentito in grado di continuare, e le sue condizioni verranno valutate in giornata.