Cuccureddu: “La mancanza di Chiellini si sta facendo sentire molto”

TORINO – L’ex difensore della Juve Antonello Cuccureddu, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Bianconera, dove ha parlato anche di De Ligt e dell’assenza di Chiellini.

“La mancanza di Chiellini si è fatta sentire, De Ligt secondo me è bravo, ha qualità, il fatto che abbia fatto qualche errore può capitare. Ognuno deve occupare i propri spazi, poi è chiaro che se non c’è equilibrio tra centrocampo e difesa si fa fatica. De Ligt abbiamo visto quanto vale con l’Ajax, ne sentiremo parlare perché è forte. A me piacerebbe vederlo giocare anche a tre con Chiellini a sinistra e lui centrale. Chiaramente visto il capitale che è costato va fatto giocare, poi dipende anche da lui. Non lo si può crocifiggere per qualche errore”.