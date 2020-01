Cuccureddu: “La Juventus dovrà stare attenta alla Roma”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus Antonello Cuccureddu ha parlato intervistato da IlSussidiario.net.

“Roma-Juve? Sarà una partita tutta da vedere, molto bella, dove la Juventus dovrà stare attenta a una Roma sempre pericolosa. La Juventus dovrà mettere pressione alla Roma e in questo modo potrebbe sfruttare gli errori che la Roma le concederà. CR7 il più grande di tutti i tempi? Sempre difficile fare paragoni. Cristiano Ronaldo è un fuoriclasse, ma ogni epoca ha avuto campioni eccezionali. Si pensi a Maradona, lo stesso Messi adesso, ai miei tempi Cruyff, o in altri ruoli Scirea e tutti i giocatori anche italiani del periodo in cui giocavo. Oggi in Serie A manca il campione come Baggio, Totti, Del Piero, mancano giocatori in grado di fare grande calcio come un tempo.”