TORINO – L’ex difensore della Juve Antonello Cuccureddu, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Leggo, dove ha parlato della sfida di stasera tra Juve e Roma.

“Credo che la Juve, per portare a casa la vittoria, dovrà fare qualcosa in più rispetto alla sfida con il Parma. C’è una grande rivalità con la Roma, da sempre. Non è mai una partita come le altre”.