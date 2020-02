TORINO – Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per gli allenamenti odierni.

Grande umore e tanti sorrisi in casa bianconera, e anche grandi giocate, come testimoniato da un video postato su Twitter dai bianconeri, in cui si vede il colombiano Juan Cuadrado fare un tunnel da lunghissima distanza al portiere Szczesny, intento a camminare per il campo e sorpreso dal pallone che gli passa tra le gambe in movimento.