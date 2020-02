Cuadrado si è preso la Juventus

TORINO – Il calciatore colombiano Juan Cuadrado ha ottenuto la fiducia di Maurizio Sarri e della Juventus, scalando le gerarchie della squadra.

Se a inizio anno era schierato come terzino, la permanenza di De Sciglio e il rientro di Danilo, in corrispondenza con l’ennesimo infortunio di Douglas Costa, hanno dirottato Cuadrado a giocare in avanti nel 433 con grandi risultati: ora Maurizio Sarri non può fare più a meno della sua spinta in avanti, nell’attesa che torni Douglas Costa.

