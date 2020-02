Cruciani: “Stadi chiusi per il coronavirus? Scelta che non capisco, ecco perché…”

TORINO – Il noto giornalista, Giuseppe Cruciani, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in merito alla chiusura degli stadi in Serie A per il coronavirus: “Vero che la Lazio continua a vincere, ma questo può illudere. Ci sono di fronte squadre, come Juventus e Inter, che hanno speso tantissimi soldi e che hanno tanti nazionali. Non credo che i biancocelesti abbiano le stesse possibilità. Scaramanzia? No, è sano realismo. In questo momento la Juventus ha il 50% di possibilità di vittoria, l’Inter il 30% e la Lazio il 20%. Inoltre, non credo che giocare una volta a settimana sia per forza un vantaggio. Stadi chiusi per il Coronavirus? Scelta che non capisco. I tifosi della Juventus, ad esempio, andranno a Lione per l’andata degli ottavi di Champions League. E allora qualcuno mi dica qual è la differenza con la chiusura dell’Allianz Stadium per Juventus-Inter. Le possibilità di contagio sono le stesse”.

