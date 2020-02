Cristiano: “Siamo una squadra unita. Raggiungiamo la finale”

TORINO – Nella serata di ieri, la Juventus ha raggiunto un preziosissimo pareggio a San Siro contro il Milan, in quella che era la prima delle due gare della semifinale di Coppa Italia. Le reti sono state realizzate entrambe nella ripresa dove, al momentaneo vantaggio di Rebic, ha replicato il solito e intramontabile Cristiano Ronaldo che, si è prima procurato un calcio di rigore e poi lo ha realizzato con la sua infallibile freddezza. Al termine del match è stato lo stesso CR7 a manifestare tutto il suo entusiasmo attraverso il suo account Instagram, dove ha pubblicato un post che cita cosi: “Partita difficile ma siamo uniti come squadra e ora abbiamo la seconda tappa in casa, con il supporto dei nostri tifosi per raggiungere la finale”. I tifosi juventini ovviamente non mancheranno all’appello.