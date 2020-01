Cristiano Ronaldo supera il CR7 del Manchester United

TORINO – Undici reti in sette incontri consecutivi e lo smalto del Pallone d’Oro torna a brillare. Cristiano Ronaldo sembra tornato ai suoi livelli, e con la doppietta di ieri sera ha superato un suo record dei tempi del Manchester United. In Inghilterra il portoghese riuscì a segnare in sei partite consecutive, mentre il suo record italiano è ora arrivato a quota sette. Il suo risultato migliore lo ha ottenuto in Spagna, dove con la maglia del Real è stato capace di timbrare il cartellino in undici incontri di fila.