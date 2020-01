Cristiano Ronaldo MVP della Serie A per gennaio

TORINO – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è stato nominato dalla Lega calcio miglior giocatore del mese di gennaio.

Il numero 7 bianconero, a segno in campionato da 8 giornate di fila, cercherà domenica la nona gara in rete, che gli varrebbe il record di Trezeguet, a segno per 9 partite di fila. Attraverso il suo profilo Instagram, la Lega ha annunciato il riconoscimento al portoghese come miglior giocatore del mese scorso, con Ronaldo che punta ora ad una grande seconda parte di stagione, e che ritirerà il riconoscimento domenica prima del match contro la Fiorentina.

Questo quanto si legge sul sito della Lega: “La classifica finale è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 7 bianconero di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati: