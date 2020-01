Cristiano Ronaldo: “Bello iniziare l’anno così, stasera spero che l’Inter perda”

TORINO – Cristiano Ronaldo segna la sua prima tripletta in Serie A e inaugura il 2020 nel migliore dei modi. Il portoghese, dopo aver ritirato il pallone del match, si è presentato ai microfoni di Sky Sport: “Sono contento di aver iniziato l’anno così, ma la cosa più importante è la squadra, che oggi ha giocato bene dall’inizio alla fine. Oggi era importante vincere e mantenere il primato in classifica”

Difendere attaccando? “La squadra sta migliorando in tutti i reparti, non soltanto in difesa. Oggi c’è stata una bella prova anche di difesa e centrocampo”.

Su Napoli-Inter: "Non so se la vedrò, ma ovviamente spero che l'Inter perda. Noi però dobbiamo pensare soltanto a noi stessi, oggi abbiamo fatto il nostro lavoro, che era vincere"