Cristiano Ronaldo diventa una statua di cioccolata

TORINO – L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è stato riprodotto sotto forma di statua di cioccolato.

In Svizzera infatti il maestro cioccolataio pluripremiato Jorge Cardoso, ha dedicato la sua ultima opera al fenomeno portoghese: una statua fatta interamente di cioccolato con le sembianze del giocatore, alta 1,87 metri e pesante 120 chili, questi si già di quelli del portoghese. L’opera sarà esposta dal 5 febbraio a Giviziez, in Svizzera, dove l’emigrante portoghese lavora. Poi andrà in Portogallo per il Carnevale di Ovar, il paese di origine dell’autore.